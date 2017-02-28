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11:56, 28 февраля 2017 79

Прио-Внешторгбанк запустил новый P2P сервис «Переводы с карты на карту»

Прио-Внешторгбанк запустил новый P2P сервис «Переводы с карты на карту»

Прио-Внешторгбанк запустил новый сервис переводов с карты на карту. Для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя. Переводы могут осуществляться на любую банковскую карту платежных систем Visa и MasterCard.

Для удобства пользования сервисом «Переводы с карты на карту» банк установил привлекательные лимиты. Максимальная сумма разового перевода — 70 тысяч рублей, в месяц — 600 тысяч рублей. Воспользоваться сервисом можно на официальном сайте Прио-Внешторгбанка и через мобильное приложение банка.

«Новый сервис будет полезен всем, кто заинтересован в быстром, простом и надежном способе перевести деньги с карты на карту», — говорится в сообщении.


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