Пассажиров московского метро попросили снимать рюкзаки

Пассажиров Московского метрополитена призывают соблюдать элементарные правила поведения и снимать рюкзаки при входе. Соответствующие объявления стали звучать в поездах, на станциях и эскалаторах, передает «
Пассажиров метро просят снимать рюкзаки и нести их в руках.
Отмечается, что, несмотря на то что ношение рюкзаков в метро правилами пользования не запрещается, это доставляет неудобства другим пассажирам.
Ранее сообщалось, что дежурных у эскалатора в московском метро заменят на слесарей-электриков для более оперативного реагирования на нештатные ситуации.