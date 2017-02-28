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16:44, 28 февраля 2017 764
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Новые платные парковки в Рязани появятся в июне

Новые платные парковки в Рязани появятся в июне

Новые платные парковки в Рязани появятся в июне 2017 года. Об этом говорили на последнем заседании гордумы, сообщили на сайте ТКР во вторник, 28 февраля.

К лету планируют завершить реализацию первого этапа создания стоянок, которые появятся в радиусе 500-ста метров от магистралей в центре города. На них установят самый дорогой тариф, действующий в Рязани, — 20 рублей за час.

«В планах администрации оборудовать платные паковки только на тех улицах, где дорожное покрытие соответствует всем действующим ГОСТам», — говорится в сообщении. На новых стоянках также установят специальные знаки, разметки и пешеходные переходы.

Операторов новых парковочных пространств выберут на конкурсной основе, то есть деньги на их создание будут тратить инвесторы.

Ранее список улиц, попадающих в зону дорогих муниципальных парковок, расширили. В него включили площадь Мичурина, улицы Вокзальную, Высоковольтную, Либкнехта, Николодворянскую, Почтовую и Пролетарскую. Действующие сейчас парковки на улицах Радищева и Праволыбедской также относятся к «дорогой» зоне.


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