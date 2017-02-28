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11:44, 28 февраля 2017 286
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На трассе под Рязанью насмерть сбили мужчину

На трассе под Рязанью насмерть сбили мужчину

Во вторник, 28 февраля, в 0:50 в Шиловском районе неизвестный на серебристой машине насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили на сайте региоанльного УМВД.

В настоящий момент личность пострадавшего устанавливается. Его приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, славянской внешности, рост 170-175 сантиметров, волосы русые короткие. Был одет в черную куртку, красную футболку черные брюки и зеленые резиновые сапоги.

Автомобиль, предположительно «Лада Приора», с места ДТП скрылся. Его личность также устанавливается.

В полиции попросили сообщить всех, кто располагает какой-либо информацией по факту данного происшествия в дежурную часть Шиловского района по телефону: 8 (49136) 2-13-45.


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