На трассе под Рязанью насмерть сбили мужчину

Во вторник, 28 февраля, в 0:50 в Шиловском районе неизвестный на серебристой машине насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили на
В настоящий момент личность пострадавшего устанавливается. Его приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, славянской внешности, рост 170-175 сантиметров, волосы русые короткие. Был одет в черную куртку, красную футболку черные брюки и зеленые резиновые сапоги.
Автомобиль, предположительно «Лада Приора», с места ДТП скрылся. Его личность также устанавливается.
В полиции попросили сообщить всех, кто располагает какой-либо информацией по факту данного происшествия в дежурную часть Шиловского района по телефону: 8 (49136) 2-13-45.