Эксперты назвали самые надежные марки автомобилей

Эксперты американского агентства J.D. Power назвали самые надежные марки машин. В исследовании участвовали более 35 тысяч автовладельцев, пишет «
Рейтинг возглавили Lexus и Porcshe. Их рейтинг надежности составил 110 (столько неприятностей в среднем выявили владельцы ста автомобилей). За ними следует Toyota (123 поломки), Buick (126), Mercedes-Benz (131). В топ-10 также вошли Hyundai (133), BMW (139), Chevrolet (142), Honda (143) и Jaguar (144).
В числе аутсайдеров оказались Mitsubishi (182), Ford (183), Infiniti (203), Jeep (209) и Fiat (298).
Отмечается, что Lexus возглавляет список надежных брендов уже шестой год подряд. Лучшую динамику продемонстрировал Hyundai: за год марка уменьшила индекс на 25 пунктов. Ford поправил положение на 21 балл, а Land Rover (178) — на 20.
Специалисты рассказали, что чаще всего автомобилисты жалуются на проблемы с мультимедийной системой и ее составляющими (22%).Плохо также работают Bluetooth-соединения и опции распознавания голосовых команд. В Топ-10 неполадок впервые попал отказ аккумуляторной батареи.