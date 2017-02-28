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18:37, 28 февраля 2017 327
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Эксперты назвали самые надежные марки автомобилей

Эксперты назвали самые надежные марки автомобилей

Фото: Pixabay.com

Эксперты американского агентства J.D. Power назвали самые надежные марки машин. В исследовании участвовали более 35 тысяч автовладельцев, пишет «Российская газета».

Рейтинг возглавили Lexus и Porcshe. Их рейтинг надежности составил 110 (столько неприятностей в среднем выявили владельцы ста автомобилей). За ними следует Toyota (123 поломки), Buick (126), Mercedes-Benz (131). В топ-10 также вошли Hyundai (133), BMW (139), Chevrolet (142), Honda (143) и Jaguar (144).

В числе аутсайдеров оказались Mitsubishi (182), Ford (183), Infiniti (203), Jeep (209) и Fiat (298).

Отмечается, что Lexus возглавляет список надежных брендов уже шестой год подряд. Лучшую динамику продемонстрировал Hyundai: за год марка уменьшила индекс на 25 пунктов. Ford поправил положение на 21 балл, а Land Rover (178) — на 20.

Специалисты рассказали, что чаще всего автомобилисты жалуются на проблемы с мультимедийной системой и ее составляющими (22%).Плохо также работают Bluetooth-соединения и опции распознавания голосовых команд. В Топ-10 неполадок впервые попал отказ аккумуляторной батареи.


© RZN.info

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