Директор Скопинского завода скрыл от налоговой крупную сумму

Директора «Скопинского силикатного завода» заподозрили в сокрытии от налоговой крупной суммы. Об этом
По данным следствия, с октября 2016 года по февраль 2017 года директор завода осуществлял платежи на сумму более 2,6 миллионов рублей, используя расчетные счета своих контрагентов, а также другие способы сокрытия имущества. При этом он достоверно знал о наличии задолженности по налогам и сборам.
В отношении директора возбудили уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам).