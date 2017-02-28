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14:35, 28 февраля 2017 259
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Директор Скопинского завода скрыл от налоговой крупную сумму

Директор Скопинского завода скрыл от налоговой крупную сумму

Фото: Pixabay.com

Директора «Скопинского силикатного завода» заподозрили в сокрытии от налоговой крупной суммы. Об этом сообщил сайт регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, с октября 2016 года по февраль 2017 года директор завода осуществлял платежи на сумму более 2,6 миллионов рублей, используя расчетные счета своих контрагентов, а также другие способы сокрытия имущества. При этом он достоверно знал о наличии задолженности по налогам и сборам.

В отношении директора возбудили уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам).


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