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16:39, 28 февраля 2017 535
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Дело экс-зампреда рязанского правительства Андреева поступило в суд

Дело экс-зампреда рязанского правительства Андреева поступило в суд

В понедельник, 27 февраля, в Советский районный суд Рязани поступило уголовное дело по обвинению бывшего первого зампреда рязанского правительства в получении взятки на сумму более 6 000 000 рублей, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, Дмитрия Андреева арестовали 6 октября 2015 года по подозрении в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Андреев получил свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей от директора одной из организаций региона за общее покровительство. Уголовное дело возбудили на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Рязанской области, УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и ГУЭБиПК МВД России. Кроме того, накануне уголовное дело завели на замминистра сельского хозяйства Геннадия Ноздрина, его также подозревают в получении взятки. По версии следствия, в мае Ноздрин совместно с неустановленном должностным лицом получил сумму в 30 тысяч рублей от руководителя сельхозпредприятия за содействие в получении кредитных субсидий.

Позднее, в июле, Ноздрин аналогичным образом получил еще 500 тысяч рублей. На первом судебном заседании он сообщил, что собирал деньги для Андреева на проведение предвыборной кампании, а также для подарка на его день рождения.


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