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12:25, 27 февраля 2017 319
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Жителей Рязанской области снова уличили в незаконной прописке иностранцев

Жителей Рязанской области снова уличили в незаконной прописке иностранцев

Двоих жителей Рязанской области снова уличили в незаконной прописке иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушения выявили в ходе проведения мероприятий по соблюдению миграционного законодательства.

В Железнодорожном районе Рязани 64-летняя пенсионерка фиктивно поставила на учет в своей квартире 23-летнего гражданина Республики Узбекистан. А в деревне Старолетово Рыбновского района незаконно прописала у себя иностранца 57-летняя женщина.

В отношении хозяек «резиновых домов» возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Им грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.


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