Двоих жителей Рязанской области снова уличили в незаконной прописке иностранцев. Об этом сообщила
Нарушения выявили в ходе проведения мероприятий по соблюдению миграционного законодательства.
В Железнодорожном районе Рязани 64-летняя пенсионерка фиктивно поставила на учет в своей квартире 23-летнего гражданина Республики Узбекистан. А в деревне Старолетово Рыбновского района незаконно прописала у себя иностранца 57-летняя женщина.
В отношении хозяек «резиновых домов» возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Им грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.