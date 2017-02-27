За выходные в Рязани изъяли из оборота 200 литров спиртного. Об этом
Полицейские пресекли незаконную торговлю спиртным в нестационарных торговых палатках на улицах Высоковольтая и Есенина, а также в магазинах на улицах Магистральная и Качевская. Нарушения обнаружили в кафе на улице Новикова-Прибоя, в двух кафе на улице Интернациональная и в закусочной на улице Зубковой. Кроме этого, стражи порядка выявили нарушения в поселке Лесная Поляна Шацкого района.
Полицейские составили протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.