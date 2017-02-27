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15:35, 27 февраля 2017 632
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На двух рязанских улицах ямы засыпали щебнем

На двух рязанских улицах ямы засыпали щебнем

За выходные на двух рязанских улицах ямы засыпали щебнем. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 24 по 27 февраля рабочие засыпали щебнем образовавшиеся после таяния снега ямы и выбоины на улице Советской Армии и Куйбышевском шоссе. Общая площадь участков составила 102 квадратных метра.

На Михайловском шоссе, улицах Княжье Поле, Станкозаводской и Свободы установили дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Дорожные работы».

Работу по первичной инвентаризации муниципальных дорог, засыпку щебнем выбоин и установку предупреждающих знаков продолжат до начала сезонной дорожно-ремонтной кампании.

Фото сайта администрации Рязани


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