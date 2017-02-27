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12:10, 27 февраля 2017 272
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За неделю рязанские спасатели потушили около двадцати пожаров

За неделю рязанские спасатели потушили около двадцати пожаров

В период с 20 по 26 февраля рязанские пожарные ликвидировали 17 пожаров и спасли одного человека. Всего огонь уничтожил и повредил 16 строений и один автомобиль, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 21 февраля, в деревне Ершовские выселки Клепиковского района горел жилой дом, из которого удалось спасти человека.

«К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении. Во время происшествия погибла женщина, и пострадал хозяин дома, его с отравлением углекислого газа доставили в больницу.

В этот же день на пожаре в жилом доме на улице Весенняя в селе Дядьково Рязанского района погиб 49-летний хозяин дома.

В среду, 22 февраля, на улице Паустовского города Спас-Клепики также горел жилой дом. На пожаре погиб 76-летний хозяин квартиры.

24 февраля огонь уничтожил дом в селе Горянево Рыбновского района, где в результате происшествия погиб 42-летний хозяин дома.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались один раз. На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировано.


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