За неделю рязанские спасатели потушили около двадцати пожаров

В период с 20 по 26 февраля рязанские пожарные ликвидировали 17 пожаров и спасли одного человека. Всего огонь уничтожил и повредил 16 строений и один автомобиль, сообщила
Во вторник, 21 февраля, в деревне Ершовские выселки Клепиковского района
«К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении. Во время происшествия погибла женщина, и пострадал хозяин дома, его с отравлением углекислого газа доставили в больницу.
В этот же день на пожаре в жилом доме на улице Весенняя в селе Дядьково Рязанского района
В среду, 22 февраля, на улице Паустовского города Спас-Клепики также
24 февраля огонь
К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались один раз. На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировано.