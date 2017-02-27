В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте. Видео опубликовали в группе «
Напомним, инцидент
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В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте. Видео опубликовали в группе «
Напомним, инцидент
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Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен.