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13:57, 27 февраля 2017 1 694
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В сети появилось новое видео с уходившим от погони ДПС рязанцем 2

В сети появилось новое видео с уходившим от погони ДПС рязанцем

В сети появилось новое видео с уходившим от погони ДПС рязанцем. Запись опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля.

Автоинспекторам удалось остановить водителя «девяносто девятой» на улице Почтовой, однако он закрылся в машине и не открывал дверь. Когда гаишники начали разбивать окно легковушки, нарушитель попытался скрыться от них. Несколько метров он провез одного из полицейских на капоте и врезался в Skoda, стоявшую сзади. В итоге водителю удалось скрыться.

В настоящее время полицейские установили личность водителя и обнаружили его машину.


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