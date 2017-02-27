В сети появилось новое видео с уходившим от погони ДПС рязанцем. Запись опубликовали в группе «
Инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля.
Автоинспекторам удалось остановить водителя «девяносто девятой» на улице Почтовой, однако он закрылся в машине и не открывал дверь. Когда гаишники начали разбивать окно легковушки, нарушитель попытался скрыться от них. Несколько метров он провез одного из полицейских на капоте и врезался в Skoda, стоявшую сзади. В итоге водителю удалось скрыться.
В настоящее время полицейские