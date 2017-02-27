В Рязани завершился юбилейный конкурс школьных лидеров. Фото

В Рязани завершился десятый конкурс школьных лидеров «Своя позиция». Финальные испытания прошли в Центре детского творчества «Феникс» в пятницу, 24 февраля. Об этом говорится в пост-релизе конкурса.
Лидеры и их команды представили свои органы самоуправления. К этому заданию подростки подошли творчески: одни придумали сказочную историю, другие написали рэп, а кто-то сравнил школьную систему самоуправления с механизмом из шестеренок. За презентацией можно было следить через онлайн-трансляцию в Instagram.
Команды также подготовили видеовизитки о своих лидерах.
Итоги конкурса подведут на фестивале «Своя позиция». Его организуют в середине марта.
Ранее сообщалось, что юбилейный конкурс школьных лидеров