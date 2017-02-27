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12:08, 27 февраля 2017 346
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В Рязани завершился юбилейный конкурс школьных лидеров. Фото

В Рязани завершился юбилейный конкурс школьных лидеров. Фото

В Рязани завершился десятый конкурс школьных лидеров «Своя позиция». Финальные испытания прошли в Центре детского творчества «Феникс» в пятницу, 24 февраля. Об этом говорится в пост-релизе конкурса.

Лидеры и их команды представили свои органы самоуправления. К этому заданию подростки подошли творчески: одни придумали сказочную историю, другие написали рэп, а кто-то сравнил школьную систему самоуправления с механизмом из шестеренок. За презентацией можно было следить через онлайн-трансляцию в Instagram.

Команды также подготовили видеовизитки о своих лидерах.

Итоги конкурса подведут на фестивале «Своя позиция». Его организуют в середине марта.

Ранее сообщалось, что юбилейный конкурс школьных лидеров собрал рекордное количество участников.


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