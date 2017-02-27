В России появятся дистанционные трудовые договоры. Соответствующий законопроект готовят Минтруд и Роструд, передает «
О грядущем нововведении рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов.
«Я думаю, наша задача в этом году — подготовить полноценный целенаправленный законопроект. И совместно с Минтрудом мы сейчас ведем эту работу», — сказал Вуколов.
В правительстве неоднократно поднимали вопрос о легализации дистанционной занятости. Так, в частности, проблему трудовых отношений на расстоянии предлагали решить с помощью заключения через интернет трудового договора в электронном виде.