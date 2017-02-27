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11:10, 27 февраля 2017 299
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В понедельник в Октябрьском городке отключат воду

В понедельник в Октябрьском городке отключат воду

В понедельник, 27 февраля, в Октябрьском городке в Рязани отключат воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 10:00 до 17:00 воды не будет в домах №42, №44, №46 и №47.


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