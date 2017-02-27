Сын греческого мультимиллионера на Porsche спровоцировал смертельное ДТП. Видео

Сын греческого мультимиллионера на Porsche спровоцировал смертельное ДТП. Погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, передает «
В воскресенье на национальной автомагистрали Афины — Ламия Porsche вылетел со скоростной магистрали и врезался в припаркованную машину. От удара оба автомобиля разнесло на части, и они превратились в «огненную массу».
В аварии погибли 33-летняя женщина с трехлетним ребенком в Honda, а также находившиеся в Porsche двое молодых людей.
В Porsche был сын владельца сети супермаркетов Jumbo Апостолоса Вакакиса Йоргос. Сообщается, что он несколько дней назад приехал из США, где учился в университете, на каникулы. Вместе с другом он направлялся в Дельфы. Йоргоса Вакакиса называли преемником его отца в Jumbo.
Компания владеет сетью более чем из 80 магазинов в южно-европейских странах, 52 из которых находятся в Греции.