Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:34, 27 февраля 2017 467
 0    0

Сын греческого мультимиллионера на Porsche спровоцировал смертельное ДТП. Видео

Сын греческого мультимиллионера на Porsche спровоцировал смертельное ДТП. Видео

Сын греческого мультимиллионера на Porsche спровоцировал смертельное ДТП. Погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, передает «РИА Новости».

В воскресенье на национальной автомагистрали Афины — Ламия Porsche вылетел со скоростной магистрали и врезался в припаркованную машину. От удара оба автомобиля разнесло на части, и они превратились в «огненную массу».

В аварии погибли 33-летняя женщина с трехлетним ребенком в Honda, а также находившиеся в Porsche двое молодых людей.

В Porsche был сын владельца сети супермаркетов Jumbo Апостолоса Вакакиса Йоргос. Сообщается, что он несколько дней назад приехал из США, где учился в университете, на каникулы. Вместе с другом он направлялся в Дельфы. Йоргоса Вакакиса называли преемником его отца в Jumbo.

Компания владеет сетью более чем из 80 магазинов в южно-европейских странах, 52 из которых находятся в Греции.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:58, 27 февраля 2017
На Алтае рухнувший кусок фасада убил женщину
9:34, 27 февраля 2017
Сын греческого мультимиллионера на Porsche спровоцировал смертельное ДТП. Видео
9:23, 27 февраля 2017
Приборный завод провел спортивный праздник для молодых работников
8:33, 27 февраля 2017
О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за 23-26 февраля
20:09, 26 февраля 2017
В Торонто на скоростной трассе столкнулись 40 машин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Почему не стоит быть должником «Теплосети»

Почему не стоит быть должником «Теплосети»

В минувшем году муниципальная «Теплосеть» подала больше 1 600 исков к рязанцам.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 53 181
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 44 738
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 41 050
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 827
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
15:59, 15 февраля 2017 25 826
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум