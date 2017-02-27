С марта в Рязани отменят бумажные проездные на полмесяца. Вместо них пассажиры будут использовать транспортную карту «Городская»,
Рязанцы могут выбрать удобный для них период пополнения карты, но не позднее, чем за 15 дней до окончания календарного месяца, включая день пополнения.
С 1 по 5 число пополнить карту на полмесяца можно в киосках по продаже проездных билетов. После 5-го числа — в отделениях «Почты России», пунктах КВЦ, Рязанского городского оператора, Центра оплаты коммунальных платежей.
Залоговая стоимость транспортной карты «Городская» составляет 100 рублей.
Все вопросы, связанные с использованием транспортных карт в Рязани, можно задать по телефону горячей линии: 8-800-205-02-62 (звонок бесплатный).