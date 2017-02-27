Полицейские установили личность скрывшегося от автоинспекторов рязанца

Полицейские установили личность водителя, который скрылся от автоинспекторов, провезя перед этим одного из них на капоте. Также обнаружили его машину, сообщила в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 февраля, на улице Почтовой.
Сотрудники ДПС попытались остановить ВАЗ-21099, так как его водителя подозревали в совершении ДТП, с места которого он скрылся. Однако нарушитель отказался выйти из машины и ухал.
В настоящее время правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, очевидцы выложили в сеть