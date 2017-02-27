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10:54, 27 февраля 2017 464
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Полицейские установили личность скрывшегося от автоинспекторов рязанца

Полицейские установили личность скрывшегося от автоинспекторов рязанца

Полицейские установили личность водителя, который скрылся от автоинспекторов, провезя перед этим одного из них на капоте. Также обнаружили его машину, сообщила в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 февраля, на улице Почтовой.

Сотрудники ДПС попытались остановить ВАЗ-21099, так как его водителя подозревали в совершении ДТП, с места которого он скрылся. Однако нарушитель отказался выйти из машины и ухал.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, очевидцы выложили в сеть видеозапись происшествия.


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