Под Смоленском в аварии с фурами погибли двое рязанцев

Под Смоленском в ДТП с большегрузами погибли двое рязанцев. Об этом сообщает «
Авария произошла в воскресенье, 26 февраля, на трассе М-1 в 20 километрах от Смоленска. Около 18:00 столкнулись Lada Granta, Skoda Octavia и фуры DAF и MAN.
Погибли мужчина и девушка из автомобиля Skoda. Их личности пока не установили.
Одного пострадавшего госпитализировали.
По словам очевидцев, из-за непогоды автомобиль Skoda с рязанскими номерами вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с фурой. Через некоторое время в них врезались Lada и еще одна фура.
Фото «