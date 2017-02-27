О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за 23-26 февраля

Завершились последние зимние выходные этого года. Пришло время вспомнить, что произошло в Рязани в этот длинный уикэнд.
В четверг, в День защитника Отечества, рязанские десантники на федеральном телеканале
Рязанские «моржи» в честь 23 февраля устроили в Малаховке заплыв, который также
В пятницу, 24 февраля, рязанцы
Не обошлись выходные и без трагических новостей. В субботу, 25 февраля, отец умершей в рязанском роддоме девочки
Последний день длинных выходных все же порадовал победой мирового масштаба: представляющая Рязанскую область лыжница Наталья Матвеева и ее напарница Юлия Белорукова