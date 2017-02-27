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8:33, 27 февраля 2017 540
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О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за 23-26 февраля

О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за 23-26 февраля

Завершились последние зимние выходные этого года. Пришло время вспомнить, что произошло в Рязани в этот длинный уикэнд.

В четверг, в День защитника Отечества, рязанские десантники на федеральном телеканале рассказали, как их учат выживать в горах. ВДВшники также сняли Mannequin challenge в училище.

Рязанские «моржи» в честь 23 февраля устроили в Малаховке заплыв, который также попал на видео. В Спас-Клепиках в этот же день прошли гонки на внедорожниках, а в Скопинском районе поймали почти 24 килограмма рыбы.

В пятницу, 24 февраля, рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре, а СМИ рассказали о местном школьнике, который снял красивые виды города при помощи квадрокоптера.

Не обошлись выходные и без трагических новостей. В субботу, 25 февраля, отец умершей в рязанском роддоме девочки рассказал о новой трагедии в их семье. Кроме того, стало известно, что разыскиваемый в Рязани житель Обнинска погиб. А в ночь на воскресенье на улице Гагарина произошло серьезное ДТП.

Последний день длинных выходных все же порадовал победой мирового масштаба: представляющая Рязанскую область лыжница Наталья Матвеева и ее напарница Юлия Белорукова завоевали серебро на чемпионате мира в финском Лахти.


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