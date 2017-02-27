Ночью снег убрали с пяти рязанских улиц

В ночь на понедельник, 27 февраля, снег убрали с пяти рязанских улиц. Об этом сообщил
С улиц Циолковского, Грибоедова, Чкалова, Колхозной, Гагарина, а также из каждого района города вывезли 1 114 кубометров снега.
В понедельник тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы будут убирать двести рабочих, четыре трактора, четыре погрузчика и десять самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обработают песком и солью.
Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезли 124 242 кубометра снега.