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11:10, 27 февраля 2017 277
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Ночью снег убрали с пяти рязанских улиц

Ночью снег убрали с пяти рязанских улиц

Фото: Администрация Рязани

В ночь на понедельник, 27 февраля, снег убрали с пяти рязанских улиц. Об этом сообщил сайт администрации города.

С улиц Циолковского, Грибоедова, Чкалова, Колхозной, Гагарина, а также из каждого района города вывезли 1 114 кубометров снега.

В понедельник тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы будут убирать двести рабочих, четыре трактора, четыре погрузчика и десять самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обработают песком и солью.

Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезли 124 242 кубометра снега.


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