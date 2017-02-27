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9:48, 27 февраля 2017 488
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Николай Любимов принял участие во Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи

Николай Любимов принял участие во Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи

Рязанская делегация во главе с врио губернатора Николаем Любимовым принимает участие во Всероссийском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи с 27 по 28 февраля. В ее состав кроме главы региона вошли Сергей Самохин и Светлана Горячкина.

Первая площадка, где участвует делегация из Рязани, называется «Повышение эффективности производства — национальный приоритет». Ее организовали совместно с Министерством промышленности и торговли России.

В рамках этой площадки выступили Николай Любимов, зампред Правительства Ольга Голодец, зампред Экономического совета при президенте Алексей Кудрин, замруководителя аппарата Правительства и директор департамента проектной деятельности Правительства Андрей Слепнев, гендиректор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин и другие.

Следующее мероприятие, в котором примут участие представители Рязани — «Межбюджетные отношения. В поисках равновесия». Модератором площадки, организованной совместно с Министерствами финансов и экономического развития России, выступит Андрей Макаров.

Фото из фотобанка ТАСС


© RZN.info

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