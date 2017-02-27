Николай Любимов принял участие во Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи

Рязанская делегация во главе с врио губернатора Николаем Любимовым принимает участие во Всероссийском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи с 27 по 28 февраля. В ее состав кроме главы региона вошли Сергей Самохин и Светлана Горячкина.
Первая площадка, где участвует делегация из Рязани, называется «Повышение эффективности производства — национальный приоритет». Ее организовали совместно с Министерством промышленности и торговли России.
В рамках этой площадки выступили Николай Любимов, зампред Правительства Ольга Голодец, зампред Экономического совета при президенте Алексей Кудрин, замруководителя аппарата Правительства и директор департамента проектной деятельности Правительства Андрей Слепнев, гендиректор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин и другие.
Следующее мероприятие, в котором примут участие представители Рязани — «Межбюджетные отношения. В поисках равновесия». Модератором площадки, организованной совместно с Министерствами финансов и экономического развития России, выступит Андрей Макаров.
Фото из фотобанка ТАСС