«Не успели разочароваться». Любимов дебютировал в национальном рейтинге на 61-й строчке

Врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 61-е место в национальном рейтинге глав регионов за январь-февраль 2017 года. Его опубликовал Центр информационных коммуникаций «
Составители использовали оценки «максимально широкого круга экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности». Первое место занял губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, опередивший столичного мэра Сергея Собянина и тюменца Владимира Якушева. На последней строчке оказался Владимир Миклушевский из Приморского края.
Эксперты назвали Любимова одним из самых потенциально перспективных губернаторов, сославшись на его молодость и опыт работы на разных должностях, в том числе выборных. В то же время ему предстоит разрешить ряд внутриэлитных конфликтов и обновить команду предшественника, отметили участники опроса. «Можно наблюдать, что население и местные элиты связывают с приходом в регион Любимова многочисленные надежды и пока не успели разочароваться, авансом доверяют ему», — подчеркнул бывший замглавы Рязани Владимир Холопов.
Напомним, Олег Ковалев в рейтинге за 2016 год