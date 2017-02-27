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9:58, 27 февраля 2017 186
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На Алтае рухнувший кусок фасада убил женщину

На Алтае рухнувший кусок фасада убил женщину

Фото: Pixabay.com

В Рубцовске Алтайского края рухнувший кусок фасада убил женщину. Массивная часть бетонной плиты упала на выходившую из магазина 51-летнюю местную жительницу, пишет «Российская газета».

Пострадавшая скончалась в больнице.

«Следствием установлено, что обрушение произошло вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками УК по оказанию услуг содержания и ремонта многоквартирного дома №9 по ул. Калинина», — сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


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