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17:01, 27 февраля 2017 329
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Главное — усы. Жителям Касимова предложили сыграть пьяного электрика в новой комедии на ТНТ

Главное — усы. Жителям Касимова предложили сыграть пьяного электрика в новой комедии на ТНТ

Фото: Pixabay.com

Жителям Касимова предложили сыграть пьяного электрика в новой комедии на ТНТ. Объявление о наборе актеров разместили в группе «Типичный Касимов» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы съемок ищут мужчину 38-45 лет на роль электрика. У актера должны быть усы. Рост кандидата — от 175 сантиметров. Оплата — 1,5 тысячи рублей за смену (12 часов).

Претендентам на роль необходимо снять на видео, как они играют пьяного человека. Ролик следует отправить на адрес 5182193@mail.ru (в теме письма указать «Касимов.Электрик».

Кроме этого, в проект требуются пожилые мужчины. По сюжету, пенсионеры 65-75 лет должны стать гостями праздника. За смену им заплатят по 600 рублей.

Кандидатам на роли гостей нужно отправить фото и данные (Ф.И.О.; возраст; рост; размер одежды; размер обуви; контактный номер телефона) на адрес 5182193@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Касимов. Гости».

Ранее сообщалось, что в проект пригласили касимовских пенсионерок.


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