Жителям Касимова предложили сыграть пьяного электрика в новой комедии на ТНТ. Объявление о наборе актеров разместили в группе «
Организаторы съемок ищут мужчину 38-45 лет на роль электрика. У актера должны быть усы. Рост кандидата — от 175 сантиметров. Оплата — 1,5 тысячи рублей за смену (12 часов).
Претендентам на роль необходимо снять на видео, как они играют пьяного человека. Ролик следует отправить на адрес
Кроме этого, в проект требуются пожилые мужчины. По сюжету, пенсионеры 65-75 лет должны стать гостями праздника. За смену им заплатят по 600 рублей.
Кандидатам на роли гостей нужно отправить фото и данные (Ф.И.О.; возраст; рост; размер одежды; размер обуви; контактный номер телефона) на адрес
Ранее сообщалось, что в проект