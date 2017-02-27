Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:43, 27 февраля 2017 922
 0    0

Автоинспекторы ищут свидетелей смертельного ДТП в Рязани

Автоинспекторы ищут свидетелей смертельного ДТП в Рязани

Автоинспекторы устанавливают очевидцев аварии, которая произошла 7 мая 2013 года. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

Известно, что в 12:35 во дворе дома №66 корпус 1 по Первомайскому проспекту 30-летний рязанец, управляя автомобилем ГАЗ-3302, сбил 75-летнюю пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просят обращаться по телефону: (4912) 29-95-84 или по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом №10, кабинет №212.

Также автоинспекторы ищут свидетелей аварии, произошедшей 5 января 2017 года на улице Новоселов. В 21:10 на перекрестке с улицей Тимакова столкнулись автомобили ВАЗ-2111 «одиннадцатой».

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просят обращаться по телефонам: (4912) 29-95-87, 46-30-40 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28 кабинет №214.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:09, 27 февраля 2017
В Кадоме прошли соревнования по охотничьему биатлону. Фото
12:10, 27 февраля 2017
За неделю рязанские спасатели потушили около двадцати пожаров
11:43, 27 февраля 2017
Автоинспекторы ищут свидетелей смертельного ДТП в Рязани
11:33, 27 февраля 2017
В России появятся дистанционные трудовые договоры
11:10, 27 февраля 2017
Ночью снег убрали с пяти рязанских улиц
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
49 минут назад
14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

Рязанский городской сайт собрал интересные факты, связанные с более чем двухвековой историей парка.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 53 625
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 44 813
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 41 237
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 940
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
15:59, 15 февраля 2017 25 954
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум