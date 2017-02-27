Автоинспекторы ищут свидетелей смертельного ДТП в Рязани

Автоинспекторы устанавливают очевидцев аварии, которая произошла 7 мая 2013 года. Информацию опубликовали на
Известно, что в 12:35 во дворе дома №66 корпус 1 по Первомайскому проспекту 30-летний рязанец, управляя автомобилем ГАЗ-3302, сбил 75-летнюю пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просят обращаться по телефону: (4912) 29-95-84 или по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом №10, кабинет №212.
Также автоинспекторы ищут свидетелей аварии, произошедшей 5 января 2017 года на улице Новоселов. В 21:10 на перекрестке с улицей Тимакова столкнулись автомобили ВАЗ-2111 «одиннадцатой».
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просят обращаться по телефонам: (4912) 29-95-87, 46-30-40 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28 кабинет №214.