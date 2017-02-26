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12:16, 26 февраля 2017 280
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Житель Тульской области из ревности сжег жену и ее знакомых

Житель Тульской области из ревности сжег жену и ее знакомых

Житель Тульской области из ревности устроил пожар в доме, где находилась его жена. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщила пресс-служба местного СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 24 февраля, в Богородицке.

По версии следствия, пятеро местных жителей выпивали ночью в частном доме. Около 3:00 к дому подошел 35-летний мужчина и поджег террасу.

30-летний хозяин дома получил ожоги, но сумел выбраться на улицу. Однако оставшиеся внутри погибли от отравления угарным газом.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.


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