Житель Тульской области из ревности сжег жену и ее знакомых

Житель Тульской области из ревности устроил пожар в доме, где находилась его жена. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщила
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 24 февраля, в Богородицке.
По версии следствия, пятеро местных жителей выпивали ночью в частном доме. Около 3:00 к дому подошел 35-летний мужчина и поджег террасу.
30-летний хозяин дома получил ожоги, но сумел выбраться на улицу. Однако оставшиеся внутри погибли от отравления угарным газом.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.