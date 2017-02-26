ВКС и морская авиация до конца года получат 160 самолетов и вертолетов

Воздушно-космические силы РФ и морская авиация ВМФ России до конца года получат 160 самолетов и вертолетов. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил главнокомандующий ВКС, герой России генерал-полковник Виктор Бондарев, передает «
Основная часть новой техники — около 140 единиц — поступит в ВКС. По словам Бондарева, общая укомплектованность авиационной техникой всех частей ВКС на сегодняшний день составляет 100%, доля новой техники — около 55%.
«Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать, — отметил Бондарев. — Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу».
Главком ВКС пояснил, что при получении каждой новой машины летчики и инженеры проходят переподготовку, сдают зачет на право эксплуатации того или иного комплекса, а затем приезжают в полки и обучают остальных.