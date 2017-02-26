В японском городе мэрия провела заседания в костюмах ниндзя

В японском городе городе Ига мэрия провела заседания в костюмах ниндзя (синоби). Об этом в воскресенье, 26 февраля, пишет «
Мэр и члены муниципального собрания решили привлечь внимание к своей новой инициативе — объявлению Ига «столицей ниндзя».
«Мы признаем Ига родиной ниндзя и наследуем их историю, культуру и дух», — заявил мэр города Сакаэ Окамото.
Для привлечения туристов в центре Игу восстановили музей «Ига ниндзя ясики» — усадьбу ниндзя. Внутри отреставрировали сохранившиеся со средневековья потайные ходы и ловушки. Там же работает выставка предметов экипировки синоби.
В Японии есть несколько городов, претендующих на звание родины кланов ниндзя. Чиновники Игу утверждают, что в их городе есть старинные документы, доказывающие, что искусство средневековых японских разведчиков и диверсантов сформировалось именно здесь.