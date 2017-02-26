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11:28, 26 февраля 2017 124
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В Воронеже прохожие помогали преступнику угнать автомобиль

В Воронеже прохожие помогали преступнику угнать автомобиль

В Воронеже прохожие помогали преступнику угнать автомобиль. Злоумышленник обратился к ним за помощью, сказав, что машина не заводится, сообщила пресс-служба местного УМВД.

Это увидела 33-летняя хозяйка Skoda Fabia, которая вызвала полицию.

Увидев приближающихся оперативников, угонщик убежал. Однако невольные соучастники преступления подробно описали нарушителя, которым оказался 31-летний местный житель.

Мужчину задержали, в его кармане нашли отвертку, которой он вскрыл иномарку.

Злоумышленник признался в угоне, против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.


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