В Воронеже прохожие помогали преступнику угнать автомобиль. Злоумышленник обратился к ним за помощью, сказав, что машина не заводится, сообщила
Это увидела 33-летняя хозяйка Skoda Fabia, которая вызвала полицию.
Увидев приближающихся оперативников, угонщик убежал. Однако невольные соучастники преступления подробно описали нарушителя, которым оказался 31-летний местный житель.
Мужчину задержали, в его кармане нашли отвертку, которой он вскрыл иномарку.
Злоумышленник признался в угоне, против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.