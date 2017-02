В Торонто на скоростной трассе столкнулись 40 машин

В воскресенье, 26 февраля, в канадском мегаполисе Торонто на скоростной трассе столкнулись около 40 машин. Об этом сообщает ТАСС .

Представитель полиции провинции Онтарио Джейми Роджерс рассказал, что в массовой аварии пострадали семь человек. Их госпитализировали с различными переломами.

В настоящее время движение на участке восстановили. Полицейские выясняют причины крупного ДТП.

40-vehicle crash on Highway 401 sends 7 to hospital in Toronto: https://t.co/YFkTcKgeYN pic.twitter.com/pFEfnWE77X