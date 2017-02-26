Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:09, 26 февраля 2017 151
 0    0

В Торонто на скоростной трассе столкнулись 40 машин

В Торонто на скоростной трассе столкнулись 40 машин

В воскресенье, 26 февраля, в канадском мегаполисе Торонто на скоростной трассе столкнулись около 40 машин. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель полиции провинции Онтарио Джейми Роджерс рассказал, что в массовой аварии пострадали семь человек. Их госпитализировали с различными переломами.

В настоящее время движение на участке восстановили. Полицейские выясняют причины крупного ДТП.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:09, 26 февраля 2017
В Торонто на скоростной трассе столкнулись 40 машин
19:54, 26 февраля 2017
Самолет Air Arabia вернулся в ОАЭ через 47 минут полета
19:37, 26 февраля 2017
В японском городе мэрия провела заседания в костюмах ниндзя
19:17, 26 февраля 2017
Умер актер из «Игры престолов»
18:39, 26 февраля 2017
Летевший в Москву самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в аэропорт Цюриха
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 52 282
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 44 623
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 40 848
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 768
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
15:59, 15 февраля 2017 25 451
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум