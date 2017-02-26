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14:39, 26 февраля 2017 379
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В Казахстане потерпел крушение частный вертолет, есть пострадавшие

В Казахстане потерпел крушение частный вертолет, есть пострадавшие

В субботу, 25 февраля, в Казахстане потерпел крушение частный самолет. Об этом со ссылкой на представителя МВД предает «РИА Новости».

Вертолет С-341, на борту которого находились три человека, вылетел в субботу из села Кожа, однако не прибыл в пункт назначения, а его пилот перестал выходить на связь.

В поисках пропавших участвовали вертолеты и высокопроходимая автомобильная техника.

Место крушения обнаружили в Восточно-Казахстанской области. Пилот погиб, одного выжившего пассажира доставили в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется.


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