В Казахстане потерпел крушение частный вертолет, есть пострадавшие

В субботу, 25 февраля, в Казахстане потерпел крушение частный самолет. Об этом со ссылкой на представителя МВД предает «
Вертолет С-341, на борту которого находились три человека, вылетел в субботу из села Кожа, однако не прибыл в пункт назначения, а его пилот перестал выходить на связь.
В поисках пропавших участвовали вертолеты и высокопроходимая автомобильная техника.
Место крушения обнаружили в Восточно-Казахстанской области. Пилот погиб, одного выжившего пассажира доставили в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется.