В Госдуме предложили амнистировать осужденных за мошенничество

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов предложил амнистировать осужденных за мошенничество. По его мнению, это одна из главных статей, по которой идет давление на бизнес, передает «
«Периодически освобождать людей по амнистии — это естественная необходимость в силу несовершенства законодательства… и если повод — трехлетие воссоединения Крыма с Россией, пусть это будет так. Еще важно, на мой взгляд, провести амнистию по статье 159 пункт 4 — «мошенничество», — заявил Емельянов.
Депутат отметил, что по этой статье ранее амнистии не проводились.
«Проблема в том, что у нас по-прежнему очень много людей находятся в местах заключения и часто по тем статьям, по которым лишение свободы необязательно», — пояснил он.
В субботу, 26 февраля, глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что трехлетие вхождения Крыма в состав России может стать достойным поводом для объявления амнистии. Если эту идею поддержат, как подчеркнул Федотов, амнистия будет касаться лиц, совершивших ненасильственные преступления, которые осуждены или находятся под следствием не только в Крыму, но и во всех регионах России.