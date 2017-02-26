На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне представили новую версию легендарного телефона Nokia 3310. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает «
Обновленный гаджет стал меньше по размеру и тоньше. Модель будет носить все то же название 3310, однако работать станет на платформе Nokia’s Series 30+.
Смартфон оснастили 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти. В современной Nokia 3310 останется популярная игра «Змейка».
Разработчики заявили, что у батарея смартфона будет долго держать заряд: 25 дней в режиме ожидания, 22 часа в режиме разговора.
Финская компания HMD Global Oyj, которой принадлежит бренд Nokia, обещает, что в продаже обновленная версия легендарного мобильного телефона появится уже в этом году. Она будет доступна в сером, темно-синем, желтом и красном цвете, причем отдельно можно приобрести сменные панели. Гаджет обойдется покупателям в 49 евро.
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