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10:47, 26 февраля 2017 158
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Трамп отказался от традиционного ужина с корреспондентами Белого дома

Трамп отказался от традиционного ужина с корреспондентами Белого дома

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Соответствующее заявление политик сделал в Twitter, передает ТАСС.

«Я не стану посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всем самого лучшего и хорошего вечера!» — написал политик.

Мероприятие было запланировано на 29 апреля.

«Ассоциация журналистов при Белом доме была создана в 1914 году. Шесть лет спустя зародилась традиция проведения ежегодных специальных ужинов. Обычно они представляют собой светские рауты с участием большого числа знаменитостей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал крупнейшие американские издания, заявив, что они публикуют фейковые новости.

Фото из Википедии


© RZN.info

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