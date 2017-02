Трамп отказался от традиционного ужина с корреспондентами Белого дома

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Соответствующее заявление политик сделал в Twitter, передает ТАСС .

«Я не стану посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всем самого лучшего и хорошего вечера!» — написал политик.

Мероприятие было запланировано на 29 апреля.

«Ассоциация журналистов при Белом доме была создана в 1914 году. Шесть лет спустя зародилась традиция проведения ежегодных специальных ужинов. Обычно они представляют собой светские рауты с участием большого числа знаменитостей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал крупнейшие американские издания, заявив, что они публикуют фейковые новости.

Фото из Википедии

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!