В воскресенье, 26 февраля, в Санкт-Петербурге скончался основоположник современной математической физики Людвиг Фаддеев. Ему было 82 года, передает
О смерти ученого сообщил академик РАН, математик, директор Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова Сергей Кисляков.
«Он только сегодня умер. У родственников еще даже нет документов о смерти. По всей вероятности прощание будет в среду, в зале Санкт-Петербургского научного центра в академии наук», — сказал он.
Кисляков отметил, что Фаддеев до последних дней возглавлял созданный им же Международный математический институт имени Эйлера.
«Фаддеев решил много важных проблем современной математической физики. Самое первое — задача, решение которой принесло ему известность, — это квантовая проблема трех тел. Затем были разные вещи: квантовая теория солитонов, квантование обратной задачи, квантовая алгебра и другие темы… Помимо всего прочего, у него очень много научных трудов — более 200 статей, несколько монографий, он член президиума Российской академии наук и Санкт- Петербургского научного центра. Он также член многих иностранных академий, Лондонского королевского общества, Французской академии наук, у него много правительственных наград», — подчеркнул Кисляков.
В августе 2016 года на 23-й Международной конференции по квантовой теории нескольких частиц по инициативе ряда научных организаций, в том числе Европейского физического общества и Американского физического общества, было принято решение об учреждении медали имени Людвига Фаддеева.
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