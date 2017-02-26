Рязанский политик попал в аварию под Москвой

Рязанский политик Александр Самохин попал в ДТП в Московской области. Об этом написала «
Известно, что молодой человек получил травму головы, ушиб мягких тканей лица, а также позвоночника и ног. Авария произошла накануне акции в Москве, в которой планировал участвовать Самохин.
«Родные мои. К сожалению, сегодня не смогу быть с вами на марше памяти Бориса Немцова по состоянию здоровья», — написал он на своей странице «
Напомним, Самохин баллотировался в Госдуму по Скопинскому одномандатному округу №157 от «Парнаса» и набрал 1,85% голосов.
Фото со станицы Самохина «ВКонтакте»