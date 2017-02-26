Рязанец получил четыре с половиной года тюрьмы за кражу еды

Житель Клепиковского района получил четыре с половиной года за кражу с проникновением. Об этом сообщила
Суд установил, что в декабре 2016 года осужденный выпил и решил занять у своего знакомого денег. Однако дверь последнего оказалась заперта на замок, и злоумышленник незаконно проник в дом, откуда похитил продукты питания на общую сумму 334 рубля 50 копеек и скрылся.
В судебном заседании нарушитель признал свою вину, в содеянном раскаялся.
Ранее он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. За эту кражу ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок полтора года. По совокупности приговоров путем частичного присоединения по настоящему обвинению злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.