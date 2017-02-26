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13:44, 26 февраля 2017 548
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Рязанец получил четыре с половиной года тюрьмы за кражу еды

Рязанец получил четыре с половиной года тюрьмы за кражу еды

Житель Клепиковского района получил четыре с половиной года за кражу с проникновением. Об этом сообщила пресс-служба районного суда Рязанской области.

Суд установил, что в декабре 2016 года осужденный выпил и решил занять у своего знакомого денег. Однако дверь последнего оказалась заперта на замок, и злоумышленник незаконно проник в дом, откуда похитил продукты питания на общую сумму 334 рубля 50 копеек и скрылся.

В судебном заседании нарушитель признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Ранее он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. За эту кражу ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок полтора года. По совокупности приговоров путем частичного присоединения по настоящему обвинению злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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