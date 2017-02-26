Подростка убило током во время игры в прятки на Сахалине

На Сахалине подростка убило током во время игры в прятки на территории бывшего пивзавода. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти оп неосторожности», со ссылкой на прокуратуру передает
По предварительным данным, мальчик решил перелезть через забор, пристроенный к трансформаторной подстанции. Он обеими руками схватился за незащищенный электрический провод, входящий в стену здания.
Еще один подросток хотел спасти своего товарища. Школьник пытался отцепить мальчика и схватился за его ноги и за провод. В результате он получил серьезные травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение.