Новые банкноты в 200 рублей планируют сделать более долговечными

Новые банкноты номиналом в 200 рублей, которые в этом году должны появиться в России, планируют изготовить по новым технологиям. Они будут более долговечными, рассказал «
«Это будет не пластик. Есть технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку. Вот ее и планируется использовать для изготовления одной из новых банкнот младшего номинала», — пояснил Трачук.
По его словам, решение изготовить по новой технологии именно банкноту в 200 рублей продиктовано тем, что мелкие номиналы изнашиваются быстрее.
«Летом Гознаку уже предстоит сделать печатный проект, пробные банкноты в 200 и 2 000 рублей, чтобы посмотреть, как все, что специалисты представляли себе в эскизе, будет воплощено в бумаге», — говорится в сообщении.