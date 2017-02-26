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9:43, 26 февраля 2017 424
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Новые банкноты в 200 рублей планируют сделать более долговечными

Новые банкноты в 200 рублей планируют сделать более долговечными

Новые банкноты номиналом в 200 рублей, которые в этом году должны появиться в России, планируют изготовить по новым технологиям. Они будут более долговечными, рассказал «Российской газете» гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

«Это будет не пластик. Есть технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку. Вот ее и планируется использовать для изготовления одной из новых банкнот младшего номинала», — пояснил Трачук.

По его словам, решение изготовить по новой технологии именно банкноту в 200 рублей продиктовано тем, что мелкие номиналы изнашиваются быстрее.

«Летом Гознаку уже предстоит сделать печатный проект, пробные банкноты в 200 и 2 000 рублей, чтобы посмотреть, как все, что специалисты представляли себе в эскизе, будет воплощено в бумаге», — говорится в сообщении.


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