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12:47, 26 февраля 2017 215
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Некоторые типы поведения детей нельзя игнорировать — ученые

Некоторые типы поведения детей нельзя игнорировать — ученые

Ученые назвали несколько видов поведения ребенка, которые родителям нельзя игнорировать. В противном случае у детей могут появиться серьезные расстройства в психике, передает «Федеральное агентство новостей».

Первым тревожным признаком, на который родителям стоит обратить внимание, это частая смена настроения у ребенка. Не стоит игнорировать и состояние детского сна. По мнению специалистов, долгое бодрствование, а также постоянная сонливость — это ненормально.

Кроме того, ученые советуют обращать внимание на рассеянность ребенка и на его неспособность сосредоточиться, а также на привычку вредить самому себе — кусать губы, грызть ногти, щипать себя.

Серьезным поводами для беспокойства могут стать также нарушения аппетита, в результате которых дети теряют или быстро набирают вес.

Специалисты советуют родителям разговаривать с ребенком и выполнять то, что они им пообещали. Однако эксперты отмечают: «Ни в коем случае не стоит давать детям таблетки для успокоения».


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