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17:46, 26 февраля 2017 248
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На месте гибели псковских десантников в Чечне появится поклонный крест

На месте гибели псковских десантников в Чечне появится поклонный крест

Фото: Pixabay.com

На месте гибели псковских десантников в Чечне появится поклонный крест. Его установят 2 марта, передает «Интерфакс».

Поклонный крест высотой в 2,6 метра будет весить девять тонн.

«Поклонный крест весом 9 тонн и высотой в 2,6 метра планируется установить 2 марта в Аргунском ущелье в районе населенного пункта Улус-Керт Чеченской Республики на месте легендарного боя 6-й парашютно-десантной роты псковской дивизии ВДВ с превосходящими силами боевиков на высоте 776.0», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Напомним, 29 февраля 2000 года в Чечне в Аргунском ущелье близ Улус-Керта и Сельментаузена на горе Истыкорд произошел бой с превосходящими по численности силами боевиков. Погибла практически вся 6-я рота и часть 4-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ — 84 человека. Выжить удалось лишь шестерым.

За мужество и героизм 22 десантникам присвоили звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества наградили 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.


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