LG представила новый смартфон G6

Корейский производитель LG официально представил флагманский смартфон G6. Презентация прошла в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне,
Разрешение экрана смартфона возросло на 1 440 пикселей (до 2 880 пикселей). Диагональ экрана составила 5,7 дюйма, соотношение сторон дисплея — 18:9. У новинки есть тепловая трубка в системе охлаждения (эта технология используется в настольных компьютерах с мощными процессорами).
На задней стороне LG G6 две камеры с одинаковым количеством светочувствительных элементов — 13 мегапикселей, но с разными объективами. Один из них широкоугольный (125 градуса), другой — обычный (71 градус), но с двукратным оптическим зумом. Фотокамера на передней стороне смартфона также имеет широкоугольный объектив (100 градусов), ее сенсор характеризуется показателем 5 мегапикселей. Разработчики утверждают, что камеры с разными объективами позволят владельцам G6 делать уникальные панорамные снимки и групповые фотографии.
Основу LG G6 изготовили из металла, в облицовке производитель использовал стекло. Смартфон будет доступен в трех цветах — серебристом, белом и черном.
Цену гаджета и дату его выхода пока не объявили.
Фото Albert Gea /