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18:39, 26 февраля 2017 147
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Летевший в Москву самолет экстренно вернулся в аэропорт Цюриха

Летевший в Москву самолет экстренно вернулся в аэропорт Цюриха

Фото: Pixabay.com

Летевший в Москву из Цюриха самолет Airbus A321 экстренно вернулся в аэропорт вылета. По словам очевидцев, борт дымился при взлете, передает «РИА Новости».

Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» сделал несколько кругов в районе Боденского озера и города Констанц. Пресс-секретарь аэропорта Цюриха Маурус Стокер заявил, что на борту сложилась «непредвиденная» ситуация. В воздушной гавани сообщили, что приблизительно в 15.40 по местному времени самолет «без каких-либо проблем» совершил посадку.

Представитель «Аэрофлота» отметил, что всех пассажиров отправят в Москву вечерним рейсом.


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