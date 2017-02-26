Летевший в Москву самолет экстренно вернулся в аэропорт Цюриха

Летевший в Москву из Цюриха самолет Airbus A321 экстренно вернулся в аэропорт вылета. По словам очевидцев, борт дымился при взлете, передает «
Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» сделал несколько кругов в районе Боденского озера и города Констанц. Пресс-секретарь аэропорта Цюриха Маурус Стокер заявил, что на борту сложилась «непредвиденная» ситуация. В воздушной гавани сообщили, что приблизительно в 15.40 по местному времени самолет «без каких-либо проблем» совершил посадку.
Представитель «Аэрофлота» отметил, что всех пассажиров отправят в Москву вечерним рейсом.