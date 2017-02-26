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17:28, 26 февраля 2017 48
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Из-за аварии на Первомайском проспекте образовалась пробка

Из-за аварии на Первомайском проспекте образовалась пробка

Из-за аварии на Первомайском проспекте образовалась пробка. Движение затруднено в обе стороны.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, на перекрестке перед светофором столкнулись Volkswagen Phaeton и Toyota Corolla.

Фото группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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