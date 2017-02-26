Из-за аварии на Первомайском проспекте образовалась пробка. Движение затруднено в обе стороны.
Напомним, в воскресенье, 26 февраля, на перекрестке перед светофором
Фото группы «
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Из-за аварии на Первомайском проспекте образовалась пробка. Движение затруднено в обе стороны.
Напомним, в воскресенье, 26 февраля, на перекрестке перед светофором
Фото группы «
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