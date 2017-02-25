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21:03, 25 февраля 2017 284
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В воскресенье жители Земли увидят кольцевое солнечное затмение

В воскресенье жители Земли увидят кольцевое солнечное затмение

В воскресенье, 26 февраля, жители Земли увидят кольцевое солнечное затмение. Однако на территории России уникальное природное явление видно не будет, сообщили на сайте телеканала «РЕН ТВ».

Солнечное затмение начнется над Тихим океаном и, пройдя через него, завершится над югом Африки. Во время затмения лунный диск закроет почти 100% солнечного диска, жители Земли смогут наблюдать самое тонкое кольцо.

В следующем году произойдет три неполных затмения. Лунный диск полностью закроет собой солнце только летом 2019 года.


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