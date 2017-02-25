В воскресенье жители Земли увидят кольцевое солнечное затмение

В воскресенье, 26 февраля, жители Земли увидят кольцевое солнечное затмение. Однако на территории России уникальное природное явление видно не будет, сообщили на сайте телеканала «
Солнечное затмение начнется над Тихим океаном и, пройдя через него, завершится над югом Африки. Во время затмения лунный диск закроет почти 100% солнечного диска, жители Земли смогут наблюдать самое тонкое кольцо.
В следующем году произойдет три неполных затмения. Лунный диск полностью закроет собой солнце только летом 2019 года.