В Москве двухлетний ребенок запер отца на балконе ради игры на планшете

В Москве двухлетний ребенок запер отца на балконе для того, чтобы поиграть в его планшет. 37-летнему мужчине пришлось вызывать спасателей, передает «
Известно, что москвич вышел на балкон покурить, оставив сына одного. В это время мальчик закрыл дверь и, забрав со стола планшет, сел на диван играть.
«Ребенок так был увлечен игрой, что не обращал внимания на крики замерзшего отца», — говорится в сообщении.
Приехавшие спасатели освободили «заложника», однако увидевший их ребенок не испугался и даже не удивился.