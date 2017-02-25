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15:10, 25 февраля 2017 132
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В Китае растолстевшие тигры охотились за дроном. Видео

В Китае растолстевшие тигры охотились за дроном. Видео

В зоопарке китайской провинции Хэйлунцзян растолстевшие тигры охотились за дроном. Ролик с играми хищников опубликовали на YouTube. К моменту написания заметки он набрал более двух миллионов просмотров.

На кадрах видно, как упитанные животные бегают за снимающим их сверху беспилотником, ловят аппарат и потрошат его. Тигров смог остановить только идущий из дрона дым.

Несколькими неделями ранее эти тигры стали «звездами» соцсетей. Растолстевших животных активно обсуждали пользователи, выражая свое недоумение из-за веса хищников. Как оказалось, тигры специально набирают килограммы, чтобы адаптироваться к суровой зиме. К весне они возвращают свою форму.


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