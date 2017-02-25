В Китае растолстевшие тигры охотились за дроном. Видео

В зоопарке китайской провинции Хэйлунцзян растолстевшие тигры охотились за дроном. Ролик с играми хищников опубликовали на YouTube. К моменту написания заметки он набрал более двух миллионов просмотров.
На кадрах видно, как упитанные животные бегают за снимающим их сверху беспилотником, ловят аппарат и потрошат его. Тигров смог остановить только идущий из дрона дым.
Несколькими неделями ранее эти тигры стали «звездами» соцсетей. Растолстевших животных активно обсуждали пользователи, выражая свое недоумение из-за веса хищников. Как оказалось, тигры специально