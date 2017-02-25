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12:49, 25 февраля 2017 587
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Товары по акции. За год область заработала на приватизации 236 миллионов

Товары по акции. За год область заработала на приватизации 236 миллионов

Фото: Pixabay.com

В 2016 году продажа государственного имущества принесла бюджету Рязанской области 236,2 млн рублей. Отчет о приватизации опубликовало минимущества региона.

Самой крупной сделкой оказалась продажа акций «Сбербанка» (0,0048% уставного капитала) за 144,5 млн рублей. Также область заработала 10,2 млн на акциях «Рязаньоблтопа» (56%) и 2,2 млн — на акциях «Газпрома» (0,000063%). Еще 17 млн должна была принести приватизация 100% акций «Рязанской пчелы», но победитель аукциона отказался от покупки и в бюджет пошел только его задаток — чуть больше полумиллиона рублей.

Остальное регион получил от продажи недвижимости. Больше всего — 64,6 млн рублей — она выручила за 11 285,7 кв. м в здании Пенсионного фонда на Московском шоссе. Также регион избавился от недостроя на Михайловском шоссе, 268-б, медпункта в Божаткове, небольшого здания в Деулине и помещения в Кузьминском Рыбновского района.


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